«КАМАЗ» объявил о трансфере полузащитника Матвея Шавеля

Футбольный клуб «КАМАЗ» из Набережных Челнов объявил о переходе в команду полузащитника Матвея Шавеля. Ранее хавбек выступал в составе «Твери».

«Рады сообщить, что состав нашей команды пополнил 26-летний полузащитник. Воспитанник тверского футбола за свою карьеру успел поиграть за «Родину-2», «Родину», «Строгино» и «Тверь».

Накануне Матвей отличился в матче против Нефтехимика (3:3), выйдя на замену во втором тайме. Добро пожаловать в команду, Матвей!» — сообщает телеграм-канал «КАМАЗа».

В 2026 году Шавель провёл 12 матчей в Леон Второй лиге, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.