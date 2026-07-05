«Инфантино пытается обслужить всех подряд». Нагучев — об отмене дисквалификации Балогуна

Российский комментатор Роман Нагучев отреагировал на приостановленную ФИФА дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна, которая позволит футболисту принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии 7 июля. При этом Нагучев упомянул президента ФИФА Джанни Инфантино.

«Помню, как в детстве охренел от рассказов, что шейх спустился отменить гол сборной Франции в ворота Кувейта. Судил советский арбитр Мирослав Ступар, который больше никогда не притронулся к свистку на международном уровне. Это был позор на весь мир. Шейха звали Фахад аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, и он тоже получил свою порцию международных помоев.

А теперь Джанни Инфантино пытается обслужить всех подряд и отменяет справедливую красную карточку Балогуну, будто футбол это какой-то неважный утренник с апельсинками в пакете. Когда хочешь быть для всех хорошим, получается жалкая пародия на дипломатию», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0), а президент США Дональд Трамп поблагодарил организацию за такое решение.