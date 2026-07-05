Родриго — о восстановлении после операции на «крестах»: эти испытания сделают меня сильнее

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс рассказал о своём восстановлении. В марте футболист успешно перенёс операцию по поводу разрывов передней крестообразной связки и наружного мениска правой ноги. Ранее сообщалось, что его восстановление займёт 10 месяцев.

«У меня всё хорошо. На самом деле, дела идут просто замечательно. Я доволен своим прогрессом; с каждым днём чувствую себя лучше. Это процесс, требующий большого терпения. Бывают дни, когда я просыпаюсь не в лучшем состоянии, а бывают дни, когда всё отлично – кажется, что можно побежать, выйти на поле и играть… Нужно быть терпеливым, но у меня всё хорошо, я счастлив.

За эти три с половиной месяца пришлось пережить многое: очень хорошие дни и очень плохие, когда я испытывал сильную боль. Это было очень тяжело, самое сложное испытание в моей жизни. Бывали дни, когда я просыпался без сил, и дни, когда сил полно. Я прошёл через все эти испытания, которые, я знаю, сделают меня сильнее, когда у меня снова появится возможность играть», – приводит слова Родриго AS.