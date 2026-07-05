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В сборной Бельгии выступили с заявлением из-за пересмотра дисквалификации Балогуна

В сборной Бельгии выступили с заявлением из-за пересмотра дисквалификации Балогуна
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В сборной Бельгии выступили с заявлением после того, как дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию форварда национальной команды США Фоларина Балогуна, из-за чего футболист сможет принять участие в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с европейской командой. Встреча состоится 7 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) поражена решением ФИФА признать дисквалифицированного игрока сборной США Фоларина Балогуна имеющим право играть в матче США — Бельгия.

ФИФА основывает своё решение на статье 27 дисциплинарного кодекса ФИФА. Это положение гласит, что дисциплинарный комитет может принять решение о приостановлении действия ранее наложенной дисциплинарной санкции. Однако статья 66.4 того же дисциплинарного кодекса чётко предусматривает, что красная карточка (удаление с поля) автоматически влечёт за собой дисквалификацию на следующий матч, как это было в случае со всеми предыдущими красными карточками, выданными во время этого чемпионата мира по футболу.

Более того, и независимо от вышеизложенного, это решение прямо противоречит положениям регламента чемпионата мира по футболу 2026 года, изложенным в статье 10.5: «Если игрок или представитель команды удалены с поля в результате прямой или косвенной красной карточки (второе предупреждение), они автоматически отстраняются от участия в следующем матче своей команды. Кроме того, могут быть применены дополнительные санкции».

Автоматический характер такой дисквалификации был также прямо подтверждён в циркуляре №16 чемпионата мира по футболу — 2026, который был разослан всем участвующим ассоциациям-членам 12 мая 2026 года. Это же правило повторяется на каждом координационном совещании чемпионата мира перед каждым матчем и включено во все презентации семинаров ЧМ-2026.

В целях защиты законных прав всех участвующих команд и сохранения основополагающих принципов честной игры в нашем спорте, как на этом чемпионате мира по футболу, так и на будущих турнирах, RBFA изучает все возможные варианты», — сообщает аккаунт сборной Бельгии в социальных сетях.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

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