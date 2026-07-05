Экс-футболист «Наполи» Инсинье может продолжить карьеру в «Сампдории» — источник

Бывший вингер «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье может стать футболистом «Сампдории». Об этом сообщает журналист Лука Чилли в социальной сети X.

По данным источника, «моряки» уже направили игроку предложение о сотрудничестве. В прошлом сезоне итальянец защищал цвета «Пескары», сейчас он является свободным агентом. Инсинье предлагают зарплату в размере € 500 тыс. за сезон, а также бонусы и центральную роль в новом проекте клуба. Футболиста заинтересовало это предложение, в ближайшее время он примет решение.

На протяжении карьеры Лоренцо Инсинье выступал за «Наполи», «Торонто», «Пескару» и другие команды. В составе сборной Италии футболист становился чемпионом Европы.