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Как вы относитесь к решению ФИФА разрешить Балогуну сыграть в матче ЧМ США — Бельгия?

Как вы относитесь к решению ФИФА разрешить Балогуну сыграть в матче ЧМ США — Бельгия?
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Сегодня, 5 июля, дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна за удаление в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0). Тем самым футболист сможет принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии 7 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В связи с этим событием «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как вы относитесь к решению ФИФА отменить красную карточку сборной США?»

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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