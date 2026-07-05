Как вы относитесь к решению ФИФА разрешить Балогуну сыграть в матче ЧМ США — Бельгия?

Сегодня, 5 июля, дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна за удаление в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0). Тем самым футболист сможет принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии 7 июля.

В связи с этим событием «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как вы относитесь к решению ФИФА отменить красную карточку сборной США?»

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).