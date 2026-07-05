Роналду высказался по поводу возможной победы сборной Португалии в ЧМ-2026

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался по поводу возможной победы сборной Португалии в чемпионате мира 2026 года.

«В жизни у меня всё есть. Бог был очень щедр ко мне и дал мне всё то, чего я никогда не ожидал получить. Особенно в национальной команде и на личном уровне тоже. Важно наслаждаться каждым моментом. Я не стану больше Криштиану, выиграв чемпионат мира, и не стану меньше Криштиану, если не выиграю его. Конечно, мы здесь с надеждой, но мы знаем, что победит только один. Важно наслаждаться моментом, а не думать о завтрашнем дне. Это то, чему я научился», — приводит слова Роналду AS.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).