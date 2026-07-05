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«Ренн» объявил о покупке нападающего молодёжной сборной Испании

«Ренн» объявил о покупке нападающего молодёжной сборной Испании
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Французский «Ренн» на официальном сайте объявил о приобретении у «Сандерленда» нападающего молодёжной сборной Испании Элиэзера Майенды.

Футболист подписал со своим новым клубом трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2031 года.

Элиэзер Майенда является воспитанником испанского и французского футбола. В послужном списке игрока также есть «Сошо» и «Хиберниан». В 24 матчах прошлого клубного сезона нападающий забил два гола и отдал одну результативную передачу. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Майенды составляет € 16 млн.

По итогам сезона-2025/2026 «Ренн» занял шестое место в турнирной таблице Лиги 1.

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