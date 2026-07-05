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«Вызывает у меня отвращение!» Чемпион мира в составе Франции — о сборной Парагвая

«Вызывает у меня отвращение!» Чемпион мира в составе Франции — о сборной Парагвая
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Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался о национальной команде Парагвая на чемпионате мира 2026 года.

«Парагвай вызывает у меня отвращение! Это доисторический футбол! Конечно, мы принимаем любой футбол, он имеет право на существование. Но я также имею право переключить канал, потому что мне скучно. Нет никакого удовольствия. Пусть возвращаются домой… Я в восторге от этого! Я больше не хочу их видеть! В следующий раз, когда Парагвай будут показывать по телевизору, все переключат канал.

Мне показалось, что это был матч 30-летней давности, и я думаю, что даже 30 лет назад… качество было выше! Образ, который они создают, отвратителен и ужасен!» — приводит слова Дюгарри RMC Sport.

В матче 1/8 финала мирового первенства сборная Парагвая уступила Франции (0:1) и завершила своё выступление на турнире.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

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