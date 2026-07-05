«Этот чемпионат мира получается отличным». Родриго Гоэс — об увеличении числа команд

Бразильский нападающий Родриго Гоэс прокомментировал новый формат чемпионата мира по футболу. С этого года в турнире участвуют 48 команд. Сам бразилец пропускает турнир из-за разрывов передней крестообразной связки и наружного мениска правой ноги, в данный момент он восстанавливается после успешной операции.

«Интересно, что на этом чемпионате мира участвует больше сборных. Количество матчей увеличилось, есть команды, которые обычно не проходят квалификацию из-за сложности отборочных раундов – теперь у них есть такая возможность. Этот чемпионат мира получается отличным.

Мы часто возлагаем все надежды только на фаворитов, а потом видим, как в следующие раунды выходят команды, от которых этого никто не ожидал. Это очень весело. Мне это нравится», – приводит слова Родриго AS.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.