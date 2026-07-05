Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Ювентуса» Дуглас Коста стал одноклубником Балотелли в «Аль-Иттифаке» из ОАЭ

Экс-игрок «Ювентуса» Дуглас Коста стал одноклубником Балотелли в «Аль-Иттифаке» из ОАЭ
Комментарии

Дубайский «Аль-Иттифак» в социальных сетях сообщил о подписании контракта с бывшим вингером «Ювентуса» Дугласом Костой.

«Начинается новая глава. С самых больших футбольных площадок мира — в «Аль-Иттифаке». Добро пожаловать, Дуглас Коста! Теперь пришло время написать новую историю. Добро пожаловать в семью, Дуглас. Начинается новый сезон», — сказано в сообщении клуба из ОАЭ.

Среди трофеев у Косты числятся три чемпионства в Германии, а также Кубок страны. В Италии бразилец выиграл три золотые медали Серии А, Кубок и Суперкубок Италии. На международной арене Коста стал победителем клубного чемпионата мира.

Напомним, с января за «Аль-Иттифак» также выступает бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли.

Материалы по теме
Экс-футболист «Наполи» Инсинье может продолжить карьеру в «Сампдории» — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android