Экс-игрок «Ювентуса» Дуглас Коста стал одноклубником Балотелли в «Аль-Иттифаке» из ОАЭ

Дубайский «Аль-Иттифак» в социальных сетях сообщил о подписании контракта с бывшим вингером «Ювентуса» Дугласом Костой.

«Начинается новая глава. С самых больших футбольных площадок мира — в «Аль-Иттифаке». Добро пожаловать, Дуглас Коста! Теперь пришло время написать новую историю. Добро пожаловать в семью, Дуглас. Начинается новый сезон», — сказано в сообщении клуба из ОАЭ.

Среди трофеев у Косты числятся три чемпионства в Германии, а также Кубок страны. В Италии бразилец выиграл три золотые медали Серии А, Кубок и Суперкубок Италии. На международной арене Коста стал победителем клубного чемпионата мира.

Напомним, с января за «Аль-Иттифак» также выступает бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли.