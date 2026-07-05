Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Возможны некоторые провокации». Ардон Яшари — о матче с Колумбией в 1/8 финала ЧМ-2026

«Возможны некоторые провокации». Ардон Яшари — о матче с Колумбией в 1/8 финала ЧМ-2026
Комментарии

Полузащитники сборной Швейцарии Ардон Яшари и Рубен Варгас высказались о возможных провокациях со стороны игроков и болельщиков национальной команды Колумбии. Сборные встретятся в 1/8 финала чемпионата мира – 2026 7 июля. Матч пройдёт на стадионе «Би-Си Плэйс» (Ванкувер, Канада).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 23:00 МСК
Швейцария
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это динамичная команда, играющая агрессивно. Это будет наш самый сложный матч на этом чемпионате мира. Мы должны противостоять этому и играть в своём стиле. Явного фаворита нет. Южноамериканские команды очень эмоциональны, возможны некоторые провокации», – приводит слова Яшари AS.

«На стадионе будет много колумбийцев, возможны провокации. Мы должны быть к этому готовы – без сомнения, мы готовы», – добавил Варгас.

В 1/16 финала турнира Швейцария победила Алжир со счётом 2:0. Сборная Колумбия вышла в 1/8 финала, обыграв Гану — 1:0.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Швейцария установила командный рекорд на ЧМ-2026
Истории
Швейцария установила командный рекорд на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android