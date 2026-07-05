«Возможны некоторые провокации». Ардон Яшари — о матче с Колумбией в 1/8 финала ЧМ-2026

Полузащитники сборной Швейцарии Ардон Яшари и Рубен Варгас высказались о возможных провокациях со стороны игроков и болельщиков национальной команды Колумбии. Сборные встретятся в 1/8 финала чемпионата мира – 2026 7 июля. Матч пройдёт на стадионе «Би-Си Плэйс» (Ванкувер, Канада).

«Это динамичная команда, играющая агрессивно. Это будет наш самый сложный матч на этом чемпионате мира. Мы должны противостоять этому и играть в своём стиле. Явного фаворита нет. Южноамериканские команды очень эмоциональны, возможны некоторые провокации», – приводит слова Яшари AS.

«На стадионе будет много колумбийцев, возможны провокации. Мы должны быть к этому готовы – без сомнения, мы готовы», – добавил Варгас.

В 1/16 финала турнира Швейцария победила Алжир со счётом 2:0. Сборная Колумбия вышла в 1/8 финала, обыграв Гану — 1:0.