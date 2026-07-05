Бруно Гимарайнс — первый за 40 лет футболист Бразилии, не забивший пенальти в игре ЧМ

Полузащитник сборной Бразилии Бруно Гимарайнс не реализовал пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Норвегией. Игра проходит в эти минуты, счёт — 0:0. Таким образом, он стал первым за 40 лет футболистом бразильской национальной команды, не забившим 11-метровый удар по ходу матча ЧМ (не считая серии пенальти). Об этом сообщает аккаунт Squawka в социальной сети X.

В 1986 году во время матча Бразилии и Франции пенальти не реализовал Зико. Та встреча закончилась победой европейской команды — 1:1, 4:3 пен.

На стадии 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Бразилии прошла команду Японии (2:1), а Норвегия обыграла Кот-д`Ивуар (2:1).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).