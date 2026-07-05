Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вступил в перепалку с журналистом на пресс-конференции перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026, в котором его команде предстоит встретится с Испанией 6 июля.

– Дайте слово вот ему. Вон тому парню, который стоит впереди. Тому самому, он меня не любит. Хочу посмотреть, задаст ли он мне хороший вопрос. Вон тот. Да-да, ты. Да, это он. Я знаю, что я ему не нравлюсь.

– Криштиану, брось! Обожаю тебя, приятно с тобой пообщаться. Хотел узнать: что самое сложное в том, чтобы играть на чемпионате мира в 41 год?

– Что самое сложное? Разговаривать с вами. С некоторыми из вас. Особенно с теми, кому я не нравлюсь. Ты один из них, я это знаю. Я очень хорошо запоминаю лица. Достаточно увидеть человека один раз – и я его уже не забуду, — сказал Роналду на пресс-конференции.

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