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Роналду вступил в перепалку с журналистом на пресс-конференции перед матчем 1/8 финала ЧМ

Роналду вступил в перепалку с журналистом на пресс-конференции перед матчем 1/8 финала ЧМ
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вступил в перепалку с журналистом на пресс-конференции перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026, в котором его команде предстоит встретится с Испанией 6 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Дайте слово вот ему. Вон тому парню, который стоит впереди. Тому самому, он меня не любит. Хочу посмотреть, задаст ли он мне хороший вопрос. Вон тот. Да-да, ты. Да, это он. Я знаю, что я ему не нравлюсь.

– Криштиану, брось! Обожаю тебя, приятно с тобой пообщаться. Хотел узнать: что самое сложное в том, чтобы играть на чемпионате мира в 41 год?
– Что самое сложное? Разговаривать с вами. С некоторыми из вас. Особенно с теми, кому я не нравлюсь. Ты один из них, я это знаю. Я очень хорошо запоминаю лица. Достаточно увидеть человека один раз – и я его уже не забуду, — сказал Роналду на пресс-конференции.

Видео доступно на странице «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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