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Леандро Паредес: для меня было бы удовольствием видеть Пауло Дибалу в «Бока Хуниорс»

Леандро Паредес: для меня было бы удовольствием видеть Пауло Дибалу в «Бока Хуниорс»
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Полузащитник сборной Аргентины и клуба «Бока Хуниорс» Леандро Паредес заявил, что хотел бы видеть в своей команде нападающего Пауло Дибалу.

«Для меня было бы удовольствием видеть Пауло в «Бока Хуниорс». Ему, безусловно, придётся принять решение самостоятельно, у него будет много забот, но, повторяю, для меня было бы удовольствием, если бы он решил прилететь в Аргентину. В любом случае я всегда желаю ему всего наилучшего, потому что он замечательный человек», — приводит слова Паредеса Yahoo Sports со ссылкой на DAZN.

В прошедшем сезоне Дибала выступал за «Рому» и провёл 27 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав восемь результативных передач. Футболист выступал за римлян с лета 2022 года. Трансферная стоимость аргентинца оценивается в € 5 млн. Контракт Дибалы с римским клубом действовал до 30 июня 2026-го.

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