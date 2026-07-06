«Встретил старого друга...» Дэвид Бекхэм опубликовал совместное фото с Диего Симеоне

Бывший полузащитник сборной Англии и совладелец клуба МЛС «Интер Майами» Дэвид Бекхэм на своей странице в социальной сети опубликовал фото с экс-футболистом национальной команды Аргентины и главным тренером мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

Опубликованную фотографию Бекхэм подписал фразой: «В Майами случайно встретил старого друга...»

Фото: Из личного архива Дэвида Бекхэма

На чемпионате мира 1998 года в матче 1/8 финала между Англией и Аргентиной на 47-й минуте случился эпизод, в котором Симеоне сфолил на Бекхэме, влетев ему в спину, а английский полузащитник в ответ пнул соперника, лёжа на газоне. Арбитр матча Ким Милтон Нильсен удалил Бекхэма.