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«Встретил старого друга...» Дэвид Бекхэм опубликовал совместное фото с Диего Симеоне

«Встретил старого друга...» Дэвид Бекхэм опубликовал совместное фото с Диего Симеоне
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Бывший полузащитник сборной Англии и совладелец клуба МЛС «Интер Майами» Дэвид Бекхэм на своей странице в социальной сети опубликовал фото с экс-футболистом национальной команды Аргентины и главным тренером мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

Опубликованную фотографию Бекхэм подписал фразой: «В Майами случайно встретил старого друга...»

Фото: Из личного архива Дэвида Бекхэма

На чемпионате мира 1998 года в матче 1/8 финала между Англией и Аргентиной на 47-й минуте случился эпизод, в котором Симеоне сфолил на Бекхэме, влетев ему в спину, а английский полузащитник в ответ пнул соперника, лёжа на газоне. Арбитр матча Ким Милтон Нильсен удалил Бекхэма.

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