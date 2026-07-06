Бразилия — Норвегия: Неймар вышел на поле на 67-й минуте

В эти минуты идёт матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Норвегии. Игра проходит на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра встречи выступает Исмаил Эльфат из США. Счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Нападающий сборной Бразилии Неймар вышел на поле на 67-й минуте. Форвард заменил Габриэла Мартинелли. Ранее полузащитник Бразилии Бруно Гимарайнс не забил пенальти на 14-й минуте.

На стадии 1/16 финала сборная Бразилии прошла команду Японии (2:1), а Норвегия обыграла Кот-д`Ивуар (2:1).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).