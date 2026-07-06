Карлуш Кейруш объявил об уходе с поста главного тренера сборной Ганы

Португальский специалист Карлуш Кейруш в соцсетях объявил об уходе с поста главного тренера сборной Ганы.

«Хочу обратиться к Гане. Футбол, как и жизнь, учит нас одному вечному уроку: либо ты побеждаешь, либо учишься.

Я завершаю этот путь, испытывая гордость за то, чего мы достигли, но в то же время — здоровое недовольство тех, кто всегда стремится к большему. Выход на более высокий уровень никогда не должен быть конечной целью — он должен стать отправной точкой для ещё более амбициозных целей.

Будущее «Чёрных звёзд» будет строиться не только на футбольном поле. Успех этой команды должен начинаться за пределами поля — с создания наилучших возможных условий для подготовки, защиты и развития выдающихся футбольных талантов Ганы.

Президенту и правлению футбольной федерации — огромное спасибо за возможность служить национальной команде Ганы по футболу. Для меня было честью и привилегией служить стране и «Чёрным звёздам». Моим игрокам и тренерскому штабу — моя глубочайшая благодарность за ваши мужество, самоотдачу и непоколебимую преданность работе.

Болельщикам хочу сказать следующее: мы вряд ли можем быть довольны спортивными результатами в полной мере, но имеем право с гордостью заявить, что мы достойно представили цвета Ганы и вернули «Чёрным звёздам» уважение и авторитет на величайшей футбольной арене.

Спасибо, Гана. Путь начинается сейчас», — сказано в публикации Кейруша.

На групповом этапе чемпионата мира — 2026 Гана переиграла Панаму (1:0), сыграла вничью с Англией (0:0) и уступила Хорватии (1:2). В 1/16 финала турнира команда потерпела поражение от Колумбии (0:1).