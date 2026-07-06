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Тренер США Почеттино высказался о ситуации с дисквалификацией Балогуна и о реакции Бельгии

Тренер США Почеттино высказался о ситуации с дисквалификацией Балогуна и о реакции Бельгии
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Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино высказался о приостановлении ФИФА дисквалификации форварда национальной команды Фоларина Балогуна, которая позволит футболисту принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026. Также специалист прокомментировал реакцию на ситуацию главного тренера бельгийцев Руди Гарсии. Матч между Бельгией и США состоится 7 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Моя реакция такая же, как и у всех. Я люблю этот вид спорта и доверяю этической честности. Мы приветствуем это решение.

99% людей согласны, что это была несправедливая красная карточка… Я знаю и люблю Руди. Он отличный тренер и человек. Конечно, он должен защищать свою команду», — приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети Х.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0), а тренер Бельгии сравнил это решение с первоапрельской шуткой.

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