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Виктор Муньос высказался о готовности сыграть с Португалией в 1/8 финала ЧМ-2026

Виктор Муньос высказался о готовности сыграть с Португалией в 1/8 финала ЧМ-2026
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Нападающий сборной Испании Виктор Муньос прокомментировал свою готовность к матчу с Португалией в 1/8 финала ЧМ-2026. На данный момент футболист не сыграл ни в одном матче турнира, он восстанавливается после травмы, полученной в конце сезона. Встреча состоится сегодня, 6 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я чувствую себя лучше, постепенно вхожу в ритм работы с командой. Возвращаюсь в форму, хотя это и сложно, потому что я отсутствовал довольно долго. Я готов, если команда во мне нуждается.

В молодости тобой больше движет желание играть и двигаться вперёд. За это время я научился прислушиваться к своему телу и понимать, что ему нужно. Я с нетерпением жду этого матча. Это будет сложная, но захватывающая игра, в которой мы постараемся сразиться на равных, и, если нам это удастся, мы будем близки к победе», – приводит слова Муньоса Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. В 1/16 финала испанцы обыграли Австрию со счётом 3:0.

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