Виктор Муньос высказался о готовности сыграть с Португалией в 1/8 финала ЧМ-2026

Нападающий сборной Испании Виктор Муньос прокомментировал свою готовность к матчу с Португалией в 1/8 финала ЧМ-2026. На данный момент футболист не сыграл ни в одном матче турнира, он восстанавливается после травмы, полученной в конце сезона. Встреча состоится сегодня, 6 июля.

«Я чувствую себя лучше, постепенно вхожу в ритм работы с командой. Возвращаюсь в форму, хотя это и сложно, потому что я отсутствовал довольно долго. Я готов, если команда во мне нуждается.

В молодости тобой больше движет желание играть и двигаться вперёд. За это время я научился прислушиваться к своему телу и понимать, что ему нужно. Я с нетерпением жду этого матча. Это будет сложная, но захватывающая игра, в которой мы постараемся сразиться на равных, и, если нам это удастся, мы будем близки к победе», – приводит слова Муньоса Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. В 1/16 финала испанцы обыграли Австрию со счётом 3:0.