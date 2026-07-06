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Бразилия — Норвегия, результат матча 5 июля 2026, счет 1:2, 1/8 финала ЧМ по футболу 2026

Норвегия победила Бразилию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026 благодаря дублю Эрлинга Холанда
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Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Норвегии. Игра прошла на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра встречи выступил Исмаил Эльфат из США. Победу в матче со счётом 2:1 праздновала скандинавская команда.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

Полузащитник Бразилии Бруно Гимарайнс не забил пенальти на 14-й минуте. Во втором тайме на 67-й минуте на поле вышел Неймар. Форвард Норвегии Эрлинг Холанд открыл счёт на 79-й минуте. На 90-й минуте Холанд оформил дубль. В конце встречи на 90+10-й минуте Неймар реализовал 11-метровый удар.

На стадии 1/4 финала сборная Норвегии встретится с победителем пары Мексика — Англия. Бразилия выбыла из турнира.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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