«Это скандалище. Чистый бред». Корнеев — о приостановленной дисквалификации Балогуна

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев отреагировал на приостановленную ФИФА дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна, что позволит футболисту принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии 7 июля. Корнеев упомянул президента ФИФА Джанни Инфантино.

«Это скандалище. Это ни в какие рамки не вписывается. А если после поражения Трамп позвонит с просьбой переиграть матч, Джанни Инфантино тоже пойдёт на эти уступки? Это просто чистый бред. Давайте не смешить футбольную общественность. То, что сделал Инфантино, это просто для меня нарушение всех законов, которые уже были.

Есть вещи, которые невозможно исполнить без какой‑то мотивации. Если бы Балогун недостаточно как‑то вошёл в ногу, то можно было обжаловать. Но там железобетонная красная карточка, и как можно её отменить или заморозить? Первый раз в жизни слышу слово «заморозить» или «приостановить». Представляете, что бы было, если бы многие знали, что можно что‑то приостановить?» — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0), а президент США Дональд Трамп поблагодарил организацию за такое решение.