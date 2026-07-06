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Холанд забил в своих первых четырёх матчах на чемпионате мира, повторив достижение Вьери

Холанд забил в своих первых четырёх матчах на чемпионате мира, повторив достижение Вьери
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд отметился дублем в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Бразилии (2:1). Таким образом, Холанд стал первым европейцем в XXI веке, который забил в каждой из четырёх встреч на первом для себя мировом первенстве. Ранее подобным достижением отличился итальянец Кристиан Вьери в 1998-м. Об этом сообщает аккаунт Squawka в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

До этого на нынешнем мировом первенстве Холанд на групповом этапе забил два гола Ираку (4:1), а также отметился дублем в ворота Сенегала (3:2). В игре с Францией (1:4) Эрлинг не принял участия. В 1/16 финала турнира нападающий забил гол Кот-д'Ивуару (2:1).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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