Холанд забил в своих первых четырёх матчах на чемпионате мира, повторив достижение Вьери

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд отметился дублем в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Бразилии (2:1). Таким образом, Холанд стал первым европейцем в XXI веке, который забил в каждой из четырёх встреч на первом для себя мировом первенстве. Ранее подобным достижением отличился итальянец Кристиан Вьери в 1998-м. Об этом сообщает аккаунт Squawka в социальной сети X.

До этого на нынешнем мировом первенстве Холанд на групповом этапе забил два гола Ираку (4:1), а также отметился дублем в ворота Сенегала (3:2). В игре с Францией (1:4) Эрлинг не принял участия. В 1/16 финала турнира нападающий забил гол Кот-д'Ивуару (2:1).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).