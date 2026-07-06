Роберто Мартинес сравнил Ламина Ямаля и Криштиану Роналду перед 1/8 финала ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил, можно ли сравнивать нападающего Испании Ламина Ямаля с португальским форвардом Криштиану Роналду. Сборные Испании и Португалии сыграют друг с другом в 1/8 финала чемпионата мира – 2026 сегодня, 6 июля.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
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П2
«Это совершенно разные игроки. Ламин Ямаль – очень молодой футболист, который показал, что способен справляться с давлением и создавать много моментов в матчах. А Криштиану Роналду – культовая фигура, он адаптируется к разным позициям и способен стать решающим игроком в матче», – приводит слова Мартинеса Mundo Deportivo.
ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. В 1/16 финала Португалия обыграла Хорватию со счётом 2:1.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53' 1:1 Роналду – 68' 2:1 Рамуш – 90+4'
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