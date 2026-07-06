Роберто Мартинес сравнил Ламина Ямаля и Криштиану Роналду перед 1/8 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил, можно ли сравнивать нападающего Испании Ламина Ямаля с португальским форвардом Криштиану Роналду. Сборные Испании и Португалии сыграют друг с другом в 1/8 финала чемпионата мира – 2026 сегодня, 6 июля.

«Это совершенно разные игроки. Ламин Ямаль – очень молодой футболист, который показал, что способен справляться с давлением и создавать много моментов в матчах. А Криштиану Роналду – культовая фигура, он адаптируется к разным позициям и способен стать решающим игроком в матче», – приводит слова Мартинеса Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. В 1/16 финала Португалия обыграла Хорватию со счётом 2:1.