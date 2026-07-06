Неймар на ЧМ-2026, статистика в матче Бразилия — Норвегия: голы, передачи, карточки

Нападающий Неймар в составе сборной Бразилии принял участие в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой Норвегии. Встреча плей-офф завершилась победой Норвегии со счётом 2:1.

Неймар вышел на поле на 67-й минуте, заменив нападающего Габриэла Мартинелли. За это время он отметился голом с 11-метровой отметки и получил жёлтую карточку.

Отметим, это был последний матч на текущем ЧМ для Неймара. Бразилия завершила участие на турнире.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).