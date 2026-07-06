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Неймар на ЧМ-2026, статистика в матче Бразилия — Норвегия: голы, передачи, карточки, сколько отыграл

Неймар на ЧМ-2026, статистика в матче Бразилия — Норвегия: голы, передачи, карточки
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Нападающий Неймар в составе сборной Бразилии принял участие в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой Норвегии. Встреча плей-офф завершилась победой Норвегии со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

Неймар вышел на поле на 67-й минуте, заменив нападающего Габриэла Мартинелли. За это время он отметился голом с 11-метровой отметки и получил жёлтую карточку.

Неймар Подробнее

Отметим, это был последний матч на текущем ЧМ для Неймара. Бразилия завершила участие на турнире.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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