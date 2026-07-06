Эрлинг Холанд на ЧМ-2026, статистика в матче Бразилия — Норвегия: голы, передачи

Нападающий Эрлинг Холанд в составе сборной Норвегии принял участие в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 с национальной командой Бразилии. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу норвежской команды.
Холанд вышел на поле в стартовом составе и отметился дублем.
В четвертьфинале турнира сборная Норвегии встретится с победителем пары Мексика – Англия.
На стадии 1/16 финала сборная Бразилии прошла команду Японии (2:1), а Норвегия обыграла Кот-д`Ивуар (2:1).
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда обыграла сборную Франции.