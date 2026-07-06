Сборная Бразилии обновила личный антирекорд на чемпионатах мира по владению мячом

Сборная Бразилии обновила личный антирекорд по владению мячом на чемпионатах мира — 34%, сообщает Opta Sport в телеграм-канале.

Предыдущее худшее достижение составляло 40% и было зафиксировано в матче с Нидерландами на чемпионате мира 1998 года.

В матче 1/8 финала сборная Бразилии проиграла Норвегии со счётом 1:2. В составе победителей дубль оформил Эрлинг Холанд. Единственный гол за бразильцев забил Неймар, реализовав пенальти.

В четвертьфинале турнира сборная Норвегии встретится с победителем пары Мексика – Англия.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда обыграла сборную Франции.