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Сборная Бразилии обновила личный антирекорд на чемпионатах мира по владению мячом

Сборная Бразилии обновила личный антирекорд на чемпионатах мира по владению мячом
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Сборная Бразилии обновила личный антирекорд по владению мячом на чемпионатах мира — 34%, сообщает Opta Sport в телеграм-канале.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

Предыдущее худшее достижение составляло 40% и было зафиксировано в матче с Нидерландами на чемпионате мира 1998 года.

В матче 1/8 финала сборная Бразилии проиграла Норвегии со счётом 1:2. В составе победителей дубль оформил Эрлинг Холанд. Единственный гол за бразильцев забил Неймар, реализовав пенальти.

В четвертьфинале турнира сборная Норвегии встретится с победителем пары Мексика – Англия.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда обыграла сборную Франции.

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