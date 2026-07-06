Холанд сравнялся с Мбаппе и Месси по числу голов на ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд сравнялся с французским форвардом Килианом Мбаппе и аргентинцем Лионелем Месси по количеству голов за национальную команду на чемпионате мира 2026 года.

Это стало возможным после того, как норвежец оформил дубль в матче 1/8 финала мирового первенства с Бразилией (2:1). Всего в активе Эрлинга семь мячей в четырёх играх. Столько же на данный момент забили Месси и Мбаппе. Все трое находятся в лидерах бомбардирского рейтинга. При этом у Холанда на один матч меньше, чем у Мбаппе и также есть результативный пас. У Месси на данный момент также четыре игры и нет голевых передач.

Норвегия вышла в 1/4 финала, где сыграет с Англией или Мексикой.