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Холанд сравнялся с Мбаппе и Месси по числу голов на ЧМ-2026

Холанд сравнялся с Мбаппе и Месси по числу голов на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд сравнялся с французским форвардом Килианом Мбаппе и аргентинцем Лионелем Месси по количеству голов за национальную команду на чемпионате мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

Это стало возможным после того, как норвежец оформил дубль в матче 1/8 финала мирового первенства с Бразилией (2:1). Всего в активе Эрлинга семь мячей в четырёх играх. Столько же на данный момент забили Месси и Мбаппе. Все трое находятся в лидерах бомбардирского рейтинга. При этом у Холанда на один матч меньше, чем у Мбаппе и также есть результативный пас. У Месси на данный момент также четыре игры и нет голевых передач.

Норвегия вышла в 1/4 финала, где сыграет с Англией или Мексикой.

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