Сетка плей-офф ЧМ-2026 после победы Норвегии над Бразилией в 1/8 финала. Фото

В ночь с 5 на 6 июля состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира — 2026, в котором Норвегия переиграла сборную Бразилии. По итогам данной встречи обновилась турнирная сетка ЧМ.

На данный момент турнирная сетка мирового первенства выглядит следующим образом:

Фото: Чемпионат

Напомним, на данный момент в 1/4 финала квалифицировались три участника: Франция, Марокко и Норвегия. Соперником норвежцев в следующей стадии плей-офф будет либо Англия, либо Мексика.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории мирового первенства в финальной части турнира принимали участие 48 национальных команд. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.