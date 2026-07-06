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Генич отреагировал на дубль Холанда, который помог Норвегии пройти Бразилию в плей-офф ЧМ

Генич отреагировал на дубль Холанда, который помог Норвегии пройти Бразилию в плей-офф ЧМ
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Российский футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич опубликовал ряд постов, в которых отреагировал на выдающуюся игру нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, где европейская команда одолела Бразилию со счётом 2:1, а оба мяча забил форвард Холанд.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

Когда Эрлинг в первый раз поразил ворота бразильцев, Генич написал: «Машина 🇳🇴🚗». Через девять минут форвард отличился во второй раз, вызвав восторг у комментатора: «Вот же зверюга!!!!»

Норвегия вышла в 1/4 финала мирового престижнейшего первенства сборных, где сыграет с Англией или Мексикой.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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