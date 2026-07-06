Генич отреагировал на дубль Холанда, который помог Норвегии пройти Бразилию в плей-офф ЧМ

Российский футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич опубликовал ряд постов, в которых отреагировал на выдающуюся игру нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, где европейская команда одолела Бразилию со счётом 2:1, а оба мяча забил форвард Холанд.

Когда Эрлинг в первый раз поразил ворота бразильцев, Генич написал: «Машина 🇳🇴🚗». Через девять минут форвард отличился во второй раз, вызвав восторг у комментатора: «Вот же зверюга!!!!»

Норвегия вышла в 1/4 финала мирового престижнейшего первенства сборных, где сыграет с Англией или Мексикой.