Стал известен лучший игрок матча 1/8 финала ЧМ-2026 Бразилия — Норвегия

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд был признан ФИФА лучшим игроком встречи с национальной командой Бразилии, которая недавно завершилась победой европейской команды со счётом 2:1.

В данном матче Холанд оформил дубль, который помог команде сенсационно выйти в 1/4 финала плей-офф мирового первенства.

Всего на счету Эрлинга уже семь мячей и одна результативная передача на турнире в четырёх матчах, благодаря чему он возглавляет рейтинг лучших бомбардиров.

Отметим, Норвегия вышла в 1/4 финала мирового престижнейшего первенства сборных, где сыграет с Англией или Мексикой. Это первое за всю историю попадание норвежской команды в восьмёрку сильнейших на ЧМ.