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Стал известен лучший игрок матча 1/8 финала ЧМ-2026 Бразилия — Норвегия

Стал известен лучший игрок матча 1/8 финала ЧМ-2026 Бразилия — Норвегия
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд был признан ФИФА лучшим игроком встречи с национальной командой Бразилии, которая недавно завершилась победой европейской команды со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

В данном матче Холанд оформил дубль, который помог команде сенсационно выйти в 1/4 финала плей-офф мирового первенства.

Всего на счету Эрлинга уже семь мячей и одна результативная передача на турнире в четырёх матчах, благодаря чему он возглавляет рейтинг лучших бомбардиров.

Отметим, Норвегия вышла в 1/4 финала мирового престижнейшего первенства сборных, где сыграет с Англией или Мексикой. Это первое за всю историю попадание норвежской команды в восьмёрку сильнейших на ЧМ.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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