Холанд, Мбаппе и Месси установили уникальное достижение в истории чемпионатов мира

Впервые в истории чемпионатов мира сразу три футболиста забили по семь голов на одном турнире, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X.

Эрлинг Холанд (Норвегия) — 7

Килиан Мбаппе (Франция) — 7

Лионель Месси (Аргентина) — 7

Ранее в истории турнира не было более двух игроков, которые достигали этой отметки.

Напомним, сборная Норвегии обыграла Бразилию в 1/8 финала ЧМ-2026. В составе норвежцев дубль оформил Эрлинг Холанд.

В четвертьфинале турнира сборная Норвегии встретится с победителем пары Мексика – Англия.

На стадии 1/16 финала сборная Бразилии прошла команду Японии (2:1), а Норвегия обыграла Кот-д`Ивуар (2:1).