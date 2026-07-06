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«Не совсем понимаю, что делаю». Холанд отреагировал на победу Норвегии над Бразилией на ЧМ

«Не совсем понимаю, что делаю». Холанд отреагировал на победу Норвегии над Бразилией на ЧМ
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился эмоциями после матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, где его команда неожиданно победила Бразилию со счётом 2:1. Форвард в данной встрече отметился дублем, забив решающий мяч на 90-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Каждый раз я достигаю нового пика. Я всегда стараюсь оставаться сосредоточенным и делать всё возможное. Моя жизнь — это забивать голы. Я не совсем понимаю, что делаю, я просто такой человек. Главное — оставаться сосредоточенным, и когда появляется шанс, я точно знаю, что делать», — приводит слова Холанда журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Отметим, Норвегия вышла в 1/4 финала мирового престижнейшего первенства сборных, где сыграет с Англией или Мексикой.

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