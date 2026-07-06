«Не совсем понимаю, что делаю». Холанд отреагировал на победу Норвегии над Бразилией на ЧМ

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился эмоциями после матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, где его команда неожиданно победила Бразилию со счётом 2:1. Форвард в данной встрече отметился дублем, забив решающий мяч на 90-й минуте.

«Каждый раз я достигаю нового пика. Я всегда стараюсь оставаться сосредоточенным и делать всё возможное. Моя жизнь — это забивать голы. Я не совсем понимаю, что делаю, я просто такой человек. Главное — оставаться сосредоточенным, и когда появляется шанс, я точно знаю, что делать», — приводит слова Холанда журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Отметим, Норвегия вышла в 1/4 финала мирового престижнейшего первенства сборных, где сыграет с Англией или Мексикой.