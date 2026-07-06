Эрлинг Холанд повторил достижение Герда Мюллера 56-летней давности на чемпионатах мира

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал первым игроком, который забил семь голов в своих первых четырёх матчах на чемпионатах мира со времён немца Герда Мюллера в 1970 году, который тогда забил восемь мячей, сообщает OptaJose на личной странице в социальной сети X.

Напомним, сборная Норвегии обыграла Бразилию в 1/8 финала ЧМ-2026. В составе норвежцев дубль оформил Эрлинг Холанд. За бразильцев гол забил Неймар, реализовав пенальти.

В четвертьфинале турнира сборная Норвегии встретится с победителем пары Мексика – Англия.

На стадии 1/16 финала сборная Бразилии прошла команду Японии (2:1), а Норвегия обыграла Кот-д`Ивуар (2:1).