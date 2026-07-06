Мексика — Англия: стартовые составы команд на матч 1/8 финала ЧМ по футболу — 2026

Сегодня, 6 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика). В качестве главного арбитра встречи выступит Алиреза Фагани из Австралии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд.

Мексика: Рауль Ранхель, Хорхе Санчес, Сесар Монтес, Хоан Васкес, Хесус Гальярдо, Луис Ромо, Хильберто Мора, Эрик Лира, Роберто Альварадо, Рауль Хименес, Хулиан Киньонес.

Англия: Джордан Пикфорд, Эзри Конса, Марк Гехи, Нико О'Райли, Джарелл Куанса, Эллиот Андерсон, Деклан Райс, Джуд Беллингем, Букайо Сака, Гарри Кейн, Энтони Гордон.

На стадии 1/16 финала сборная Англии прошла команду ДР Конго (2:1), а Мексика уверенно обыграла Эквадор (2:0).