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Мексика — Англия: стартовые составы команд на матч 1/8 финала ЧМ по футболу — 2026

Мексика — Англия: стартовые составы команд на матч 1/8 финала ЧМ по футболу — 2026
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Сегодня, 6 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика). В качестве главного арбитра встречи выступит Алиреза Фагани из Австралии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

Мексика: Рауль Ранхель, Хорхе Санчес, Сесар Монтес, Хоан Васкес, Хесус Гальярдо, Луис Ромо, Хильберто Мора, Эрик Лира, Роберто Альварадо, Рауль Хименес, Хулиан Киньонес.

Англия: Джордан Пикфорд, Эзри Конса, Марк Гехи, Нико О'Райли, Джарелл Куанса, Эллиот Андерсон, Деклан Райс, Джуд Беллингем, Букайо Сака, Гарри Кейн, Энтони Гордон.

На стадии 1/16 финала сборная Англии прошла команду ДР Конго (2:1), а Мексика уверенно обыграла Эквадор (2:0).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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