Карло Анчелотти не появился в микст-зоне после вылета сборной Бразилии с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не появился в микст-зоне, чтобы пообщаться с прессой после матча, как это было запланировано… Он сразу направился в раздевалку после поражения. В микст-зоне вместо Карло Анчелотти находится его сын Давиде Анчелотти, сообщает The Touchline в социальной сети X.

Напомним, в 1/8 финала сборная Бразилии проиграла национальной команде Норвегии (1:2) и завершила участие в турнире. За сборную Норвегии дубль оформил Эрлинг Холанд. За Бразилию забил Неймар, реализовав пенальти.

В четвертьфинале турнира сборная Норвегии встретится с победителем пары Мексика – Англия

На стадии 1/16 финала сборная Бразилии прошла команду Японии (2:1), а Норвегия обыграла Кот-д`Ивуар (2:1).