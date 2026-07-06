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«Вы можете бухать 2 недели». Стала известна речь тренера Норвегии перед игрой с Бразилей

«Вы можете бухать 2 недели». Стала известна речь тренера Норвегии перед игрой с Бразилей
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Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен произнёс пламенную речь, обращённую к своим игрокам в раздевалке, перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Бразилии. Встреча в итоге завершилась победой европейского коллектива со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Вы творите не только историю норвежского фоток, но и целом историю Норвегии! Это большое дело! Такого больше не будет! Дальше мы будем попадать на ЧМ раз за разом. Значит, эти 28 долгих лет боли… Всё останется позади! Что чувствую я, что чувствуете вы — такого больше не будет! Никогда! Всё это случилось благодаря вам, парни! Это сделали вы! Так что каждый может бухать две недели в Норвегии и никто не посмотрит косо. Насладитесь сегодня этим по полной. И жди, Карло Анчелотти, мы идём за тобой!» — сказал Сольбаккен в раздевалке перед игрой.

Отметим, Норвегия впервые в истории вышла в 1/4 финала мирового престижнейшего первенства сборных, где сыграет с Англией или Мексикой.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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