Фото: слёзы Неймара после вылета сборной Бразилии с ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Неймар заплакал после вылета команды с ЧМ-2026. В 1/8 финала команда проиграла национальной команде Норвегии со счётом 1:2.

Фото: Кадр из трансляции

Неймар вышел на поле на 67-й минуте, заменив нападающего Габриэла Мартинелли. Он забил гол в концовке матча, реализовав пенальти.

В составе сборной Норвегии дубль оформил Эрлинг Холанд.

В четвертьфинале турнира сборная Норвегии встретится с победителем пары Мексика – Англия.

На стадии 1/16 финала сборная Бразилии прошла команду Японии (2:1), а Норвегия обыграла Кот-д`Ивуар (2:1).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда обыграла сборную Франции.