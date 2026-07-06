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Неймар аннонсировал своё завершение карьеры в сборной Бразилии

Неймар аннонсировал своё завершение карьеры в сборной Бразилии
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Нападающий «Сантоса» Неймар намекнул, что завершает карьеру в сборной Бразилии. После матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с Норвегией бразильский вингер поделился эмоциональной репликой. Игра завершилась поражением Бразилии со счётом 1:2, а сам Неймар появился на поле на замену и реализовал 11-метровый удар в компенсированное ко второму тайму время.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Я старался и старался. Теперь всё кончено. Я начал здесь, здесь и закончил», — приводит слова Неймара Globo.

Бразилия завершила участие на турнире. Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной. Всего на его счету 130 матчей в составе национальной команды с 2010 года, 80 мячей и 59 результативных передач.

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