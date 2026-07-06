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Матч Мексика — Англия в 1/8 финала ЧМ-2026 перенесён — источник

Матч Мексика — Англия в 1/8 финала ЧМ-2026 перенесён — источник
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Матч сборной Англии с национальной командой Мексики в 1/8 финала ЧМ-2025 отложен из-за погодных условий.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч Мексика — Англия будет отложен из-за сильной непогоды. Ожидаемое время начала – 4:00 мск, сообщает журналист Бен Джейкобс на личной странице в социальной сети X.

Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с национальной командой Норвегии, которая ранее обыграла Бразилию (2:1).

На стадии 1/16 финала сборная Англии прошла команду ДР Конго (2:1), а Мексика уверенно обыграла Эквадор (2:0).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда обыграла сборную Франции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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