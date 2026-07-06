Матч Мексика — Англия в 1/8 финала ЧМ-2026 перенесён — источник

Матч сборной Англии с национальной командой Мексики в 1/8 финала ЧМ-2025 отложен из-за погодных условий.

Матч Мексика — Англия будет отложен из-за сильной непогоды. Ожидаемое время начала – 4:00 мск, сообщает журналист Бен Джейкобс на личной странице в социальной сети X.

Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с национальной командой Норвегии, которая ранее обыграла Бразилию (2:1).

На стадии 1/16 финала сборная Англии прошла команду ДР Конго (2:1), а Мексика уверенно обыграла Эквадор (2:0).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда обыграла сборную Франции.