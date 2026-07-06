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ФИФА подтвердила перенос игры Мексика — Англия в 1/8 финала ЧМ-2026. Известно время начала

ФИФА подтвердила перенос игры Мексика — Англия в 1/8 финала ЧМ-2026. Известно время начала
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Сегодня, 6 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика). В качестве главного арбитра встречи выступит Алиреза Фагани из Австралии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый свисток судьи должен был прозвучать в 3:00 мск, но из-за грозы игру перенесли. Как сообщается на официальном сайте ФИФА, встреча должна стартовать в 4:00 мск.

Напомним, на стадии 1/16 финала сборная Англии прошла команду ДР Конго (2:1), а Мексика уверенно обыграла Эквадор (2:0). Победитель данной встречи сойдётся в 1/4 финала турнира с Норвегией.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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