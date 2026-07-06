ФИФА подтвердила перенос игры Мексика — Англия в 1/8 финала ЧМ-2026. Известно время начала

Сегодня, 6 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика). В качестве главного арбитра встречи выступит Алиреза Фагани из Австралии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовый свисток судьи должен был прозвучать в 3:00 мск, но из-за грозы игру перенесли. Как сообщается на официальном сайте ФИФА, встреча должна стартовать в 4:00 мск.

Напомним, на стадии 1/16 финала сборная Англии прошла команду ДР Конго (2:1), а Мексика уверенно обыграла Эквадор (2:0). Победитель данной встречи сойдётся в 1/4 финала турнира с Норвегией.