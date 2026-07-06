Холанд повторил достижение на ЧМ, покорявшееся лишь одному европейцу в истории футбола

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд после матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, где его команда неожиданно победила Бразилию со счётом 2:1 и повторил достижение на мировых первенствах, покорявшееся лишь одному европейцу в истории футбола. Форвард в данной встрече отметился дублем, забив решающий мяч на 90-й минуте.

Как сообщает статистический портал Opta Sports, Холанд — первый европеец со времен итальянца Кристиана Вьери в 1998 году, забивший в каждом из своих первых четырёх матчей на чемпионате мира.

Отметим, Норвегия вышла в 1/4 финала мирового престижнейшего первенства сборных, где сыграет с Англией или Мексикой. Всего на счету Холанда уже семь мячей на текущем ЧМ.