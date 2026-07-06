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Холанд повторил достижение на ЧМ, покорявшееся лишь одному европейцу в истории футбола

Холанд повторил достижение на ЧМ, покорявшееся лишь одному европейцу в истории футбола
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд после матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, где его команда неожиданно победила Бразилию со счётом 2:1 и повторил достижение на мировых первенствах, покорявшееся лишь одному европейцу в истории футбола. Форвард в данной встрече отметился дублем, забив решающий мяч на 90-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

Как сообщает статистический портал Opta Sports, Холанд — первый европеец со времен итальянца Кристиана Вьери в 1998 году, забивший в каждом из своих первых четырёх матчей на чемпионате мира.

Отметим, Норвегия вышла в 1/4 финала мирового престижнейшего первенства сборных, где сыграет с Англией или Мексикой. Всего на счету Холанда уже семь мячей на текущем ЧМ.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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