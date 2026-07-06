Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем после вылета сборной Бразилии с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что не покинет свой пост после вылета команды с ЧМ-2026.

«Мы должны продолжать работать, становиться лучше и искать новые идеи. Я считаю, что это поражение — не конец, а начало нового цикла», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо на личной странице в социальной сети X. Журналист отметил, что Анчелотти не планирует покидать должность главного тренера.

В 1/8 финала команда проиграла национальной команде Норвегии со счётом 1:2.

В четвертьфинале турнира сборная Норвегии встретится с победителем пары Мексика – Англия.

На стадии 1/16 финала сборная Бразилии прошла команду Японии (2:1), а Норвегия обыграла Кот-д`Ивуар (2:1).