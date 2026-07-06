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Холанд забил 27 голов в 14 подряд официальных матчах за сборную Норвегии

Холанд забил 27 голов в 14 подряд официальных матчах за сборную Норвегии
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд отличился дублем в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, где его команда неожиданно победила Бразилию со счётом 2:1. Таким образом, норвежец продлил результативную серию в официальных матчах за национальную команду до 14 матчей.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

Всего за 14 последних официальных матчах у Холанда 27 голов. Серия началась ещё 15 ноября 2024 года, когда форвард отличился голом в ворота сборной Словении (4:1) на групповом этапе Лиги наций УЕФА. Далее Эрлинг последовательно забивал следующим командам: Казахстану (три мяча), Молдавии (шесть), Израилю (четыре), Италии (три), Эстонии (три), Ираку (два), Сенегалу (два), Кот-д'Ивуару (один), Бразилии (два).

Отметим, Норвегия вышла в 1/4 финала мирового престижнейшего первенства сборных, где сыграет с Англией или Мексикой. Всего на счету Холанда уже семь мячей на текущем ЧМ.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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