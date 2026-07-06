Холанд забил 27 голов в 14 подряд официальных матчах за сборную Норвегии

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд отличился дублем в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, где его команда неожиданно победила Бразилию со счётом 2:1. Таким образом, норвежец продлил результативную серию в официальных матчах за национальную команду до 14 матчей.

Всего за 14 последних официальных матчах у Холанда 27 голов. Серия началась ещё 15 ноября 2024 года, когда форвард отличился голом в ворота сборной Словении (4:1) на групповом этапе Лиги наций УЕФА. Далее Эрлинг последовательно забивал следующим командам: Казахстану (три мяча), Молдавии (шесть), Израилю (четыре), Италии (три), Эстонии (три), Ираку (два), Сенегалу (два), Кот-д'Ивуару (один), Бразилии (два).

Отметим, Норвегия вышла в 1/4 финала мирового престижнейшего первенства сборных, где сыграет с Англией или Мексикой. Всего на счету Холанда уже семь мячей на текущем ЧМ.