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«Это необъяснимо». Маркиньос – о поражении сборной Бразилии в матче с Норвегией на ЧМ-2026

«Это необъяснимо». Маркиньос – о поражении сборной Бразилии в матче с Норвегией на ЧМ-2026
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Защитник сборной Бразилии Маркиньос высказался о поражении команды в 1/8 финала ЧМ-2026 со сборной Норвегии (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Это необъяснимо. Очень трудно об этом говорить. Мы должны принять это поражение и проявить самокритику. По нашему опыту мы знаем, что такие матчи очень сложные. Каждый мяч имеет решающее значение. Сборная Норвегии сумела реализовать свои моменты. Мы же не использовали свои шансы. У нас было несколько возможностей. На чемпионате мира дальше проходит тот, кто совершает меньше ошибок. Нужно признать свою вину. Я капитан и один из самых опытных игроков. Эту ответственность нужно принять. И будущим командам и игрокам необходимо учитывать это. Нужно быть терпеливыми с молодыми. Нельзя приезжать на чемпионат мира с таким циклом», — приводит слова Маркиньоса Footmercato.

В четвертьфинале турнира сборная Норвегии встретится с победителем пары Мексика – Англия.

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