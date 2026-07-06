«Это необъяснимо». Маркиньос – о поражении сборной Бразилии в матче с Норвегией на ЧМ-2026

Защитник сборной Бразилии Маркиньос высказался о поражении команды в 1/8 финала ЧМ-2026 со сборной Норвегии (1:2).

«Это необъяснимо. Очень трудно об этом говорить. Мы должны принять это поражение и проявить самокритику. По нашему опыту мы знаем, что такие матчи очень сложные. Каждый мяч имеет решающее значение. Сборная Норвегии сумела реализовать свои моменты. Мы же не использовали свои шансы. У нас было несколько возможностей. На чемпионате мира дальше проходит тот, кто совершает меньше ошибок. Нужно признать свою вину. Я капитан и один из самых опытных игроков. Эту ответственность нужно принять. И будущим командам и игрокам необходимо учитывать это. Нужно быть терпеливыми с молодыми. Нельзя приезжать на чемпионат мира с таким циклом», — приводит слова Маркиньоса Footmercato.

В четвертьфинале турнира сборная Норвегии встретится с победителем пары Мексика – Англия.