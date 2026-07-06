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Мексика — Англия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2026 началась, 6 июня 2026

Мексика — Англия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2026 началась
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В 3:00 мск началась трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и Англии. Игра проходит на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика). В качестве главного арбитра выступает Алиреза Фагани (Сидней, Австралия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
2-й тайм
1 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

По итогам группового этапа сборная Мексики набрала девять очков и заняла первое место в квартете А. Национальная команда Англии заработала семь очков и расположилась на первой строчке в группе L. В 1/16 финала мирового первенства мексиканцы победили Эквадор (2:0), а сборная Англии переиграла ДР Конго (2:1).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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