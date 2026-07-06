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Тренер Норвегии объяснил, как удалось победить Бразилию, упомянув матч «Ман Сити» — «Реал»

Тренер Норвегии объяснил, как удалось победить Бразилию, упомянув матч «Ман Сити» — «Реал»
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Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен поделился мыслями о неожиданной победе своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с Бразилией. Встреча завершилась победой европейской команды со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Думаю, каждый гражданин Норвегии может насладиться этим вечером. Это был настоящий триллер — исход мог быть любым. Но мы сыграли солидно, тактически грамотно. У нас было несколько потерь мяча, которые могли нам дорого обойтись. Но… В общем, всё сложилось в нашу пользу, и мы должны этим гордиться. Почему всё сложилось в нашу пользу? Ну, мы играем — это немного похоже на матч «Манчестер Сити» против «Реала». Они отсиживаются в обороне и полагаются на контратаки, а мы должны их измотать. Потому что это то, что у нас получается лучше всего, и я думаю, мы хорошо с этим справились», — приводит слова Сольбаккена официальный сайт ФИФА.

Отметим, Норвегия впервые в истории вышла в 1/4 финала мирового престижнейшего первенства сборных, где сыграет с Англией или Мексикой.

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