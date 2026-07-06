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Эмоции игроков сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026

Эмоции игроков сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026
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Появилось фото футболистов сборной Бразилии после поражения команды в матче со сборной Норвегии (1:2) в 1/8 финала ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Ранее сообщалось, что Неймар заплакал после матча с Бразилией, а после анонсировал завершение карьеры в национальной команде.

В составе сборной Норвегии два гола забил Эрлинг Холанд. За сборную Бразилии единственный гол с пенальти забил Неймар.

В четвертьфинале турнира сборная Норвегии встретится с победителем пары Мексика – Англия.

На стадии 1/16 финала сборная Бразилии прошла команду Японии (2:1), а Норвегия обыграла Кот-д`Ивуар (2:1).
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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