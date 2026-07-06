Эмоции игроков сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026

Появилось фото футболистов сборной Бразилии после поражения команды в матче со сборной Норвегии (1:2) в 1/8 финала ЧМ-2026.

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Ранее сообщалось, что Неймар заплакал после матча с Бразилией, а после анонсировал завершение карьеры в национальной команде.

В составе сборной Норвегии два гола забил Эрлинг Холанд. За сборную Бразилии единственный гол с пенальти забил Неймар.

В четвертьфинале турнира сборная Норвегии встретится с победителем пары Мексика – Англия.

На стадии 1/16 финала сборная Бразилии прошла команду Японии (2:1), а Норвегия обыграла Кот-д`Ивуар (2:1).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.