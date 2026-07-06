Карло Анчелотти назвал причину поражения сборной Бразилии в матче с Норвегией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объяснил поражение команды в матче со сборной Норвегии (1:2) в 1/8 финала ЧМ-2026.

«Вначале мне казалось, что мы контролируемая команда, мы создавали возможности. Было сложно оказывать слишком сильное давление, потому что Норвегия полностью перекрыла свою оборону, а чрезмерное давление — это риск. Нам нужны молодые таланты, нам нужны высококлассные игроки, которые придут в бразильский футбол. Думаю, мы неплохо справились, но это футбол, это спорт. Иногда нужно смириться с поражением», — приводит слова Анчелотти CNA.

В четвертьфинале турнира сборная Норвегии встретится с победителем пары Мексика – Англия

На стадии 1/16 финала сборная Бразилии прошла команду Японии (2:1), а Норвегия обыграла Кот-д`Ивуар (2:1).