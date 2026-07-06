Анчелотти объяснил, почему Гимарайнс исполнял пенальти в игре с Норвегией. Хавбек не забил

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился информацией о том, почему полузащитник команды Бруно Гимарайнс исполнял 11-метровый удар в первом тайме проигранного матча со сборной Норвегии (1:2) в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

«Мы провели статистику, и лучшим оказался Рафинья. Из всех доступных игроков лучшим был Неймар, затем Игор Тьяго, потом Бруно Гимарайнс, а затем Мартинелли. На наш взгляд, Бруно был лучшим в этом компоненте на поле», — приводит слова Анчелотти журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Гимарайнс стал первым за 40 лет футболистом бразильской национальной команды, не забившим 11-метровый удар по ходу матча ЧМ (не считая серии пенальти).