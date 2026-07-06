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Анчелотти объяснил, почему Гимарайнс исполнял пенальти в игре с Норвегией. Хавбек не забил

Анчелотти объяснил, почему Гимарайнс исполнял пенальти в игре с Норвегией. Хавбек не забил
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился информацией о том, почему полузащитник команды Бруно Гимарайнс исполнял 11-метровый удар в первом тайме проигранного матча со сборной Норвегии (1:2) в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Мы провели статистику, и лучшим оказался Рафинья. Из всех доступных игроков лучшим был Неймар, затем Игор Тьяго, потом Бруно Гимарайнс, а затем Мартинелли. На наш взгляд, Бруно был лучшим в этом компоненте на поле», — приводит слова Анчелотти журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Гимарайнс стал первым за 40 лет футболистом бразильской национальной команды, не забившим 11-метровый удар по ходу матча ЧМ (не считая серии пенальти).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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